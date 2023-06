Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que los protocolos anticovid en las residencias de Madrid se aplicaron y "tuvieron consecuencias". "Ha salido un estudio que indica que en pandemia murió més gente en Madrid que el resto de comunidades autónomas por la existencia de esos protocolos", ha indicado.

Ángeles Caballero, hija de una fallecida por Covid en una residencia en Madrid, se ha pronunciado sobre este tema en Al Rojo Vivo asegurando que dichos protocolos no fueron una orden médica, si no una orden política. "Los que teníamos familiares en residencias con algún tipo de discapacidad recibimos una llamada en la que nos decían que no los admitían en hospitales", ha explicado.

La periodista ha reconocido que le parece "una falta de decencia absoluta" que se cierre la comisión de investigación. Además, no ha dudado en desvelar qué piensa sobre los resultados electorales en Madrid a pesar de lo sucedido en las residencias.

"Que en esta comunidad hemos cambiado cañas por muertos es una realidad que tenemos que asumir y digerir como podamos", ha destacado. Además, ha dejado claro que lo sucedido sigue siendo una herida abierta para muchos.