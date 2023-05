Cero sorpresas en Madrid: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida consiguen ambos mayoría absoluta, mientras que la izquierda ve otra vez truncado su sueño de arrebatarle el bastión al PP. Según los datos provisionales de las elecciones municipales y autonómicas, Ayuso obtendría 70 escaños y Almeida 29 concejales.

Por un lado, Ayuso arrasa y está un escaño por encima de su esperada mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. El Más Madrid de Mónica García obtiene 28 diputados, cuatro más que en los anteriores comicios. El PSOE de Juan Lobato es la tercera fuerza con 27 escaños, 4 más que en 2021. Mientras que el gran perdedor de la noche es Podemos, que se queda fuera de la Asamblea madrileña. Vox también es uno de los perdedores ya que el partido de Rocío Monasterio se queda con 10 diputados, tres menos.

José Luis Martínez-Almeida consigue una mayoría absoluta que el PP no lograba desde 2011 cuando estaba Alberto Ruiz Gallardón. El Partido Popular consigue 29 concejales, la mayoría absoluta. Más Madrid se sitúa como segunda fuerza con 12 concejales tras perder 7, mientras que el PSOE de Reyes Maroto mejora su resultado al llegar a 11 escaños. Vox suma uno más y obtiene 5 ediles, que no servirán para entrar en el Ayuntamiento.

Según se desprende de estos resultados que están en el 97% del escrutinio, el alcalde José Luis Martínez-Almeida no necesitará el apoyo de la formación que lidera Javier Ortega Smith. Ciudadanos y su candidata Begoña Villacís son los más perjudicados en estos comicios, que pasan de 11 concejales a cero en Cibeles. "Siento una enorme tristeza, ha sido una derrota sin paliativos", ha lamentado este domingo Villacís.

La izquierda obtiene unos datos desastrosos al sumar Más Madrid y PSOE 23 ediles. Además, Más Madrid ha bajado de sus 19 concejales en 2019 a 12, perdiendo así un total de siete, que los gana en parte el PSOE al mejorar su resultado. Mientras que la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde de Roberto Sotomayor no logra su objetivo de entrar en el Consistorio de la capital.

Hoy, el escenario es completamente distinto a 2019 cuando Almeida no ganó las elecciones ya que Más Madrid quien, con Manuela Carmena al frente, fue la primera fuerza más votada consiguiendo 19 concejales (un 30,94% de los votos, 503.990). El PP de Almeida fue segunda fuerza con 15 concejales (394.708 votos, un 24,23%). Sin embargo, Carmena no pudo gobernar porque el PSOE obtuvo solo 8 concejales, y sumaban 27 concejales y no los 29 concejales necesarios para la mayoría absoluta. Por eso, el PP llegó a un pacto con Cs, formación que obtuvo 11 concejales, y Vox, que alcanzó 4 concejales. Fue cuando Carmena abandonó la política.