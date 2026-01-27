Ahora

Ángeles Caballero responde a Feijóo tras la regularización de migrantes: "Le recomendaría cambiar la coletilla de 'esto es una cortina de humo'"

Tras el anuncio de la regularización de migrantes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a través de su cuenta en X con duras críticas al Gobierno. "Una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos. La ilegalidad se premia", ha publicado el dirigente popular.

En Al Rojo Vivo, la periodista Ángeles Caballero ha respondido a esas declaraciones y ha cuestionado el marco del debate planteado por Feijóo. "Le recomendaría que cambie la coletilla de 'es una cortina para tapar X'. Creo que se puede mejorar mucho a la hora de argumentar por qué a uno le gusta o no una medida", ha señalado.

Caballero ha subrayado que la regularización debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. "Estamos hablando de personas, y todas las personas tienen derechos. No hay personas irregulares, por lo tanto esta medida es absolutamente necesaria y no le veo ningún tipo de queja", ha afirmado.

La periodista también ha critcado el discurso de Vox sobre inmigración, al que acusó de incoherente y utilitarista. "Cuando Vox dice que no y rechaza a todas estas personas, rechaza al otro, pero no a los suyos. A los migrantes a los que da empleo, en según qué condiciones, no les sobra esa gente porque la necesita", sostuvo.

Y ha concluido con una idea central: "Ese concepto utilitarista de la población migrante me chirría. Una persona tiene derechos, da igual que trabaje o no".

