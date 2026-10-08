Ángeles Caballero, sobre la muerte de Maricarmen: "Hay que saber en qué lado estás: en el de la empatía o en el de ser un miserable"

La periodista de El País reacciona al fallecimiento de Maricamen, la mujer de 87 años que ha conseguido movilizar a todo un país por la vivienda.

Maricarmen Abascal murió este pasado 7 de octubre después de 15 días desahucio en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Y muy probablemente convertida en un símbolo sin que ella lo pretendiera", asegura en Al Rojo Vivo la periodista de El País, Ángeles Caballero.

"Parte de este país la ha intentado sostener y ha empatizado al máximo con su causa, que no era la causa solo de una Maricarmen Abascal, sino la causa de toda la gente que exige y que quiere tener derecho a una vivienda digna y otra parte del país se ha dedicado a mofarse de ella, a burlarse de ella y a deshumanizarla", afirma Caballero.

En estos tiempos además, lamenta la periodista, "en los que deshumanizar al otro lo estamos llegando a normalizar, y eso es extremadamente preocupante".

Por tanto, afirma contundente: "Hay que saber en qué lado estás, en el de la empatía, aunque nos llamen cursis, o en el de ser un miserable, que es en el que están otros".

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