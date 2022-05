La periodista Ángeles Caballero ha cargado contra las personas que bromean y hacen chistes tras la ley del 'sí es sí'. "Huid de esas personas que hacen estos chistes de, 'a ver si ahora para poder llevarse a una señora a la cama hay que ir al notario'. Salid corriendo", ha dicho en Al Rojo Vivo.

"Estoy bastante satisfecha y contenta con esta ley como mujer, y estoy muy contenta también por lo que esta ley implica para todos los hombres buenos y feministas que hay en España y que consideran que esta ley es necesaria", ha señalado.

En esta línea ha recordado que "se denuncia una violación cada muy pocas horas, pero solo se denuncian el 11% de las violaciones", algo que demuestra "la importancia absolutamente estratégica que tiene que tener la educación en igualdad y el trabajo aun que nos queda".

"Viendo esta ola reaccionaria cada vez que hay una ley que supone un avance para las mujeres, yo me atrevería a decir que dentro de esos cometarios que surgen, cuando una mujer te dice que no es que no y el silencio también significa que no", ha zanjado.