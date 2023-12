La periodista Ángeles Caballero considera que el Gobierno intentó paliar unas soluciones de emergencia para las familias y las pequeñas y medianas empresas con las medidas anticrisis. Si bien, reconoce, las medidas han estado dirigidas a todo el mundo sin estar personalizadas.

"Eso nos decían siempre por parte del Gobierno, que era muy difícil practicar el bisturí", recuerda al mismo tiempo que asegura que ha llegado el momento de recortar.

"Europa nos está poniendo los deberes y ya no hay más prórroga porque no se puede gastar tanto. Hay que recaudar desde algún lado y no se puede sostener el escudo social", expresa en directo.