Ángeles Caballero analiza la crisis del hantavirus: "Confío en la prudencia con la que están hablando los científicos"

La periodista Ángeles Caballero reacciona a las informaciones que estamos conociendo sobre el brote de hantavirus que se ha producido en el crucero MV Hondius. En el vídeo, los detalles.

La OMS ha confirmado que la variante del hantavirus que causó las tres muertes en el crucero es 'Andes', la única que se ha documentado que puede transmitirse entre personas.

Sin embargo, y como aseguran los expertos, el contacto ha de ser muy, muy estrecho: "El hantavirus no se transmite de una manera fácil. Tiene que haber una relación y un contacto muy estrecho e intenso con alguien que tenga el hantavirus, y en ambientes prácticamente cerrados, poco ventilados", tal como ha explicado en Al Rojo Vivo Amós García, médico epidemiólogo y miembro permanente para Europa de la OMS.

De este modo, la periodista Ángeles Caballero destaca la importancia que tiene fiarse solo de los expertos y de las fuentes fiables: "En estos tiempos, yo confío en la prudencia con la que están hablando los expertos y los científicos".

Ahora bien, "echo de menos una explicación por parte del Ministerio de Sanidad, aunque entiendo que la ministra esté ocupada en esta reunión de urgencia. Y además agradezco que hayan obedecido a una institución como la OMS", afirma la periodista, especialmente "en tiempos, en los que gracias a Donald Trump, está puesto en jaque la autoridad que tienen las instituciones y, en este caso, una institución sanitaria como la OMS", concluye.

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