Ángeles Caballero, sobre el acto de Sumar: "Hubo una reivindicación de terminar con ese 'cliché' de izquierda ceniza"

La periodista Ángeles Caballero estuvo presente en el acto del relanzamiento de Sumar, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y nos cuenta en Al Rojo Vivo qué se vivió y sintió allí este pasado sábado.

Apenas tres días después del acto de Gabriél Rufían y Emilio Delgado en la Sala Galileo Galilei de Madrid, tuvo lugar, en este caso en el Círculo de Bellas Artes, también en Madrid, el acto del relanzamiento de Sumar, sin Yolanda Díaz presente. La vicepresidenta ya anunció en este programa que no iba a acudir a ninguno de los dos actos porque aseguraba que era el tiempo de las formaciones.

La periodista de El País, Ángeles Caballero, estuvo presente en este acto y cuenta en Al Rojo Vivo lo que se vivió: "Creo que lo que hubo fue una reivindicación de acabar con este cliché, probablemente merecido, de una izquierda ceniza y con un permanente nubarrón encima de las cabezas".

Lo que hubo, añade, era "cierto coraje y ciertas ganas de pelear. Y sobre todo eso, de reforzar y de consolidar unas ideas que les parecen más que nunca necesarias en estos tiempos". Además, Caballero quiere destacar un detalle de aquel acto que le gustó especialmente.

"Hubo una reivindicación de esa gente joven que también sale a pelear y que sale a protestar por el genocidio en Gaza. Que no toda la juventud española está abrazada de manera estrepitosa hacia la ultraderecha. Me pareció un reconocimiento que está muy bien para estos tiempos que corren", apunta y concluye la periodista.

