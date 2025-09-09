Escolar, sobre las medidas contra Israel: "Es un gesto político, es el Gobierno europeo que más lejos ha llegado en su crítica contra el genocidio de Gaza"

El periodista Ignacio Escolar valora en este vídeo la declaración institucional que este lunes hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando nueve medidas contra Israel por el genocidio en Gaza.

Este lunes, en una declaración institucional, el presidente del Gobierno anunció nueve medidas contra Israel y condenó de manera firme el genocidio en Gaza.

Para Ignacio Escolar, periodista y director de elDiario.es, esto es realmente un gesto político: "Lamentablemente, el Gobierno español tiene unas capacidades muy limitadas para parar esta matanza, pero esto que ha hecho es muy importante: es sobre todo un gesto político".

"Es el primer Gobierno europeo que más lejos ha llegado en su crítica contra el genocidio de Gaza, y aunque no sea suficiente, me parece que es algo que va en la buena dirección", insiste Escolar, añadiendo que podría hacer mucho más. Por ejemplo, actos como el de que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel. En el vídeo podemos ver completa su análisis.