Hasta 21 jugadorashan firmado un comunicado contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)para que haya cambios y una reestructuración real dentro de la federación. Hoy, 18 de septiembre, se espera que la nueva seleccionadora del equipo femenino, Montse Tomé, convoque una nueva lista de jugadoras de cara al próximo partido de la Nations League (22 de septiembre), pero será sin las 39 firmantes del comunicado.

Ante esto, la periodista de laSexta Andrea Segura asegura en Al Rojo Vivo que se mantienen en la idea de no ir a la Selección: "Para ellas es complicado, no es algo que se haya hecho desde el cabreo o como algo no pensado. Es una situación muy compleja para ellas pues saben que se están jugando unos JJOO y saben que hay muchas cosas encima de la mesa. Y además están exhaustas de tener que luchar fuera del terreno de juego por unos básicos, por unos derechos y por ir a una federación que les escuche como profesionales, pero también como mujeres".

Apoyan a Jennifer Hermoso por encima de todo, añade Segura, de eso no hay duda, "aunque las presiones cada vez van a más". De momento, mantienen ese ultimátum y están muy unidas con Jennifer Hermoso pero hay presiones que están afectado a alguna jugadora, como no puede ser de otra manera, y que está generando dudas porque se sienten un poco amenazada por la situación que viven profesionalmente, porque a lo mejor dejan de ir a la selección que es a lo máximo que puede aspirar una jugadora. Pero el apoyo a Jenni es total", insiste Segura.