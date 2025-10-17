El análisis de Ferreras sobre Koldo y Ábalos después de que el juez no los haya enviado a prisión: "Se la están jugando"

Antonio García Ferreras analiza la decisión del magistrado, Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, de no enviar a prisión ni a el exministro ni al que fuera su asesor tras sus declaraciones. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar. En el vídeo, los detalles.

Esta semana se han sucedido las declaraciones en el Supremo de dos de los protagonistas de llamado 'caso Koldo': la del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, que da nombre a la propia trama, Koldo García. Ambos han seguido la misma estrategia de acogerse a su derecho de no declarar y a ambos, el juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, les ha mantenido en libertad con medidas cautelares.

Antonio García Ferreras, director y conductor de Al Rojo Vivo, y Fernando Berlín, periodista y director de Radioclabe.com, debaten sobre la decisión del magistrado. "Resultó llamativo que no decretase prisión, cuando parece que hay indicios crecientes (aunque no lo suficientemente claros para decretar prisión) de que esta trama puede ocultar dinero en el extranjero y tener una cierta actividad fuera de España, por lo que, por tanto, podría haber un evidente riesgo", afirma Berlín.

Sin embargo, y tal como le responde Ferreras, según lo hablado con el periodista de esta casa, jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, "esta vez el juez ha estado muy cerca de tomar la decisión de enviarles a prisión, porque el juez está harto de que le tomen el pelo: de escuchar todo tipo de explicaciones sobre los soles y las chistorras, es decir, la pasta, y luego cuando llegan allí [a declarar] no hablan".

"Creo que se le están jugando y que el juez y el fiscal Anticorrupción les están diciendo: 'Esto avanza y estáis cada vez más cerca de entrar entre rejas'", añade Ferreras. En el vídeo, podemos ver completa esta secuencia.

