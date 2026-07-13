El análisis de Escolar tras las palabras de Rajoy sobre la selección francesa: "Es más grave aún que tras el escándalo siga atrincherado en la gracieta"

El periodista Ignacio Escolar analiza las palabras racistas que publicó el expresidente del Gobierno para referirse a la selección francesa, rival de España en semifinales: "Tiene una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses".

En uno de sus artículos sobre la selección española, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha escrito que Francia, nuestro rival en semifinales, "tiene una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses"; unas palabras que han desatado el enfado de varios ministros del Gobierno francés u por supuesto, del también, del Gobierno de España: "Nos ha metido en un lío diplomático", lamentaba este lunes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, se muestra de acuerdo con las palabras del portavoz del PP, Borja Sémper, que justificaba al expresidente asegurando que no pretendía ofender: "Hasta ahí estoy de acuerdo", asegura Escolar, sin embargo "el problema es que el racismo y el machismo muchas veces está tan metido en la cabeza de la gente que ni siquiera es consciente de lo que están diciendo. Ni siquiera es consciente de la gravedad de lo que están diciendo", afirma el periodista.

Y esto, analiza, "pasa con el machismo en muchísimas ocasiones, y se camuflaba con humor lo que era pura cultura machista. Y pasa hoy en ese tipo de gracietas sobre la selección francesa. Y eso lo que denota es algo muy grave, que está en la cabeza de mucha gente".

Ahora bien, más grave es todavía que "después del escándalo montado y de la petición de explicaciones de los del Gobierno francés, Rajoy siga atrincherado en la gracieta. Hay que pedir disculpas", conlcuye el periodista valorando la respuesta de Rajoy a sus polémicas palabras.

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