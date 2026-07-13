Maestre, tras la imputación del alcalde de Móstoles: "Habría que preguntarle a Serrano si su forma de ligar acaba en una imputación judicial"

La defensa de Alfonso Serrano al alcalde de Móstoles tras su imputación ha desatado un duro choque en Al Rojo Vivo. Maestre cuestiona su respaldo al regidor y sostiene que el secretario general del PP de Madrid también debería asumir responsabilidades.

Tras conocerse la imputación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha descartado que deba dimitir y ha reiterado su respaldo al regidor. En su respuesta, además, ha cargado contra el Ejecutivo al afirmar: "Debe dimitir el presidente del Gobierno, la mujer del presidente del Gobierno y el hermano del presidente del Gobierno".

Estas declaraciones han provocado la reacción del periodista Antonio Maestre en Al Rojo Vivo, quien ha criticado con dureza la defensa realizada por Serrano y ha cuestionado el tono de sus argumentos.

"Habrá que preguntarle a Serrano si su manera de ligar acaba con una imputación en un juzgado, porque es preocupante. Es una pregunta que alguien debería hacerle", ha afirmado. Maestre ha añadido que, a su juicio, "igual no solo tiene que dimitir Manuel Bautista, sino también Alfonso Serrano", por el respaldo público que ha brindado al alcalde tras su imputación.

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