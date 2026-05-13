Amós García ve con "cabreo" y "preocupación" la bronca política por el hantavirus: "El mensaje que debería llegarle a la población es el del rigor científico"

Amós García, miembro permanente para Europa de la OMS, se pronuncia sobre la polémica y el ruido político que ha surgido entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España por el desembarco del crucero afectado por hantavirus en Tenerife, que ha sido, además, todo un éxito.

Amós García, médico epidemiólogo y miembro permanente para Europa de la OMS, se muestra contundente contra la bronca política surgida entre el Gobierno canario y el Gobierno de España por la crisis del hantavirus.

El Gobierno canario amenazó incluso, horas antes de su llegada, con que el barco no fondease en Tenerife, tal como había dicho la OMS. Finalmente, la operación ha sido todo un éxito y así nos lo han hecho llegar los diferentes países del mundo.

Esta bronca política, confiesa el médico, "la estoy viviendo con desesperación, con angustia y con franco cabreo, porque me resulta inconcebible que en el contexto de una crisis sanitaria se entre también en la bronca política".

Y es que, tal como argumenta el experto de la OMS, "francamente, no somos conscientes de que todo este tipo de situaciones generan más ansiedad y más temor en una ciudadanía que ya está lo suficientemente preocupada, porque el mensaje que le está llegando es el de la bronca política, cuando el que le debería llegar es el del rigor científico. Y francamente, lo veo, lo veo con mucha preocupación y mucho cabreo", insiste García.

Por otro lado, el experto señala que el planteamiento que se ha hecho en nuestro país es "extremadamente correcto", en el sentido de que "se ha intentado trasladar un mensaje de tranquilidad y se ha llevado a cabo el desembarco en el puerto de Granadilla con una escrupulosidad francamente asombrosa; posiblemente haya habido algo de exceso, pero era un exceso que tenían toda la lógica del mundo ya que ello de significaba que no iba a haber ninguna posibilidad de contacto".

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