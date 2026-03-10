Ahora

Álvarez-Osorrio, sobre Israel: "Lleva apostando por la vía armada para acabar con la resistencia libanesa desde hace décadas y no lo ha conseguido"

El catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez-Ossorio, analiza en este vídeo las intenciones de Israel con otro de sus objetivos, además de Irán: Líbano. En el vídeo, los detalles.

Álvarez-Ossorio

El diario 'Financial Times' está informando de que los planes de Netanyahu, pase lo que pase con la guerra en Irán, pasan también por Líbano. Según el diario, la ofensiva que están llevando a cabo contra Líbano podría ser más larga que la que están llevando a cabo en Irán y que, de hecho, están preparándose para esa ofensiva, independientemente de que la guerra en Irán acabe antes.

"La prioridad absoluta de Israel, hoy por hoy, está claro que está en Irán, ya que ahí es donde está focalizando buena parte de sus ataques. Pero le llegará el turno a Líbano, tal y como están diciendo", afirma el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez-Ossorio.

Sin embargo, destaca el profesor, "Israel lleva apostando por la vía armada para acabar con la resistencia libanesa desde hace muchas décadas, y no lo ha conseguido hasta ahora", destaca el profesor, recordando que Hizbulá no existía en el año 1978, cuando Israel interviene por primera vez en Líbano.

"Hizbulá podríamos decir que es una criatura que nace precisamente para combatir la ocupación israelí en Líbano", afirma el profesor. Así, "mientras no cambie de chip y apueste por la vía negociada para resolver los problemas endémicos de la región, estamos condenados a vivir un ciclo permanente de violencia", concluye.

En el vídeo podemos ver con detalle su intervención, así como la información que publica el 'Financial Times' y las informaciones de nuestra corresponsal en Líbano, Marta Maroto.

