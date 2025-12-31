Alfonso Pérez Medina, sobre la auditoría del PSOE: "Los expertos destacan que hay muchas facturas ilegibles"

El periodista de laSexta, Alfonso Pérez Medina, valora en este vídeo algunos aspectos clave de la auditoría encargada por el PSOE sobre las cuentas del partido.

El periodista de laSexta, experto en Tribunales, Alfonso Pérez Medina, destaca algo que le ha llamado la atención a los expertos de la auditoría encargada por el PSOE, que ha descartado que haya financiación ilegal en el partido, pero ha hallado gastos "llamativos" en la etapa de José Luis Ábalos.

El documento presentado por el partido no aclara si, como está investigando el juez Ismael Moreno, se cometieron irregularidades en los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

"Los dos expertos destacan que hay muchas facturas que son ilegibles, que atribuyen directamente, en su gran mayoría, a Ábalos y a Koldo. Estas no superan el 50%, pero sí un porcentaje en las que no saben por qué conceptos se estaban pasando esas facturas", explica Pérez Medina.

También "se valora la posibilidad", añade el periodista, "de que no correspondieran a gastos reales, con lo que fuera una especie de donación, y evalúan si pudieran tener responsabilidades fiscales". Sin embargo, conlcuye Pérez Medina, "lo que dicen los dos expertos es que no tendrían esas responsabilidades porque no llegarían a los umbrales a los que están obligados a declarar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.