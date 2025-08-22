Ahora

arde españa

Alcalde de Jarilla narra la situación tras los incendios: "Tenemos que asumirlo y vivir con esto hasta que el monte se regenere"

El pueblo, devastado por las llamas, vive lo que el alcalde califica como "una desgracia". Según explica, "creo que los ganaderos son el sector más perjudicado". Poco a poco, los vecinos intentan volver a la normalidad.

En Al rojo vivo habló el alcalde de Jarilla, un municipio devastado por las llamas: "El pueblo está fastidiadillo, intentando volver a la normalidad dentro de la desgracia que nos ha ocurrido", ha resumido.

Sobre los daños, ha detallado: "Se ha quemado una casa en la orilla del pueblo, dos o tres cocheras y, fuera del casco urbano, varias naves ganaderas. La dehesa ha ardido por completo en todo el término municipal. Creo que los ganaderos son el sector más perjudicado".

El paisaje, narra, es un golpe difícil de asimilar: "Donde mires es desolador. Tenemos que hacernos a la idea de que nos ha tocado vivir con esto hasta que el monte se regenere".

El esfuerzo, de momento, se centra en recuperar los servicios básicos: "Hemos trabajado en restablecer el agua potable, arreglar pérdidas, limpiar caminos públicos. Poco a poco intentamos volver a la normalidad".

