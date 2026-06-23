Alberto Garzón, sobre Aldama: "La derecha lo está convirtiendo en un héroe, es ya parte de su cultura pop"

El exministro de Consumo Alberto Garzón analiza las consecuencias de que Víctor de Aldama haya quedado en libertad y no tenga que devolver los 3,7 millones de euros que se llevó en comisiones del caso mascarillas. En el vídeo, los detalles.

El empresario Víctor de Aldama ha sido el gran beneficiado de la sentencia por el caso mascarillas. El comisionista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir. Tampoco tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró.

Ante esto, el exministro de Consumo, Alberto Garzón, recuerda que "Aldama es un delincuente y un fantasma". Es decir, "durante el juicio de instrucción, el juez acreditó que muchas de sus confesiones eran o mentiras o acusaciones no probadas", señala el exministro, recordando algunas de esas declaraciones y mentiras, como por ejemplo, "cuando acusó a Pedro Sánchez sin pruebas de ser el que está en la cúspide de la trama".

"Todo eso nos da una visión de quién es esta persona. Y sin embargo, a pesar de eso, se está pateando los platós de televisión diciendo todo tipo de cosas no probadas para alimentar un relato", afirma Garzón.

Por ello, asegura que, "al margen de que sea siempre bienvenido que se aporten pruebas por parte de delincuentes y que tenga beneficios correspondientes", "la derecha de este país lo está convirtiendo en un héroe porque le pesa más que sea un instrumento para desgastar al Gobierno y decir cosas como que 'Pedro Sánchez es el siguiente en caer' sin ningún tipo de prueba, porque eso alimenta los prejuicios de la derecha y lo convierten en un héroe", añade el exministro.

Pero no solo eso, sino que "en los últimos meses hemos visto incluso a esta persona no solo ser elogiada por programas de derechas y conservadores, sino incluso estar en una fiesta con Los Morancos y ser parte ya de la cultura pop de la derecha de este país", asegura Garzón. Y se está haciendo eso, concluye, "con una persona que se ha acreditado durante la fase de instrucción que mentía".

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