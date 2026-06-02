Alberto Garzón, tras la agresión de un policía a una manifestante en Valencia: "El problema es que mucha gente ha normalizado este tipo de comportamientos"

"Hay dos sindicatos policiales que han salido a atacar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana [Pilar Bernabé] por querer investigar esta actuación y, por lo tanto, a defender implícita y explícitamente este tipo de actuaciones", critica el exministro de Consumo Alberto Garzón.

El exministro Alberto Garzón comenta en directo las imágenes que están dando la vuelta la España desde este fin de semana: el empujón con violencia que un policía le dio a una manifestante durante las protestas por la educación pública en Valencia: la agredida era una profesora jubilada de 68 años.

Garzón celebra que estas imágenes estén grabadas, ya que de lo contrario "las declaraciones del policía serían una prueba suficiente para que no pasara absolutamente nada". Pese a este caso, "el problema es que creo que hay mucha gente en este país que ha normalizado ese tipo de comportamientos. De hecho, hay dos sindicatos policiales que han salido a defender a ese policía", afirma Garzón.

Y aunque está de acuerdo en que esto "no representa a la policía", señala que "hay dos sindicatos policiales que han salido a atacar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana [Pilar Bernabé] por querer investigar esta actuación y, por lo tanto, a defender implícita y explícitamente este tipo de actuaciones, por cierto en X, donde ponen en duda el derecho a manifestarse", critica Garzón.

De este modo, el exlíder de Izquierda Unida analiza la cuestión más de fondo y es que "la presencia de la extrema derecha en este país no es solo política o institucional, sino que hay una especie de sentido común que nos está haciendo retroceder preocupantemente como país".

Esto es, según el exministro, "hemos pasado en 40 años de normalizar las huelgas de los mineros que utilizaban artefactos con pólvora y hemos pasado de todo ese tipo de ejercicio con una clase obrera organizada, fuerte, a que de repente una mujer de 68 años es empujada por atrás y rota su nariz por un empujón y que hay dos sindicatos policiales que les parece normal": "Cuidado con este tipo de señales", remata Garzón. En el vídeo podemos ver completa esta intervención.

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