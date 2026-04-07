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Entrevista en Al Rojo Vivo

Albares reconoce estar "preocupado" por Cuba: "Se está intentando imponer la ley del más fuerte"

El contexto Cuba está atravesando una profunda crisis energética debido al bloqueo de Estados Unidos, sufriendo apagones diarios y sin tener prácticamente combustible y alimentos.

Albares reconoce estar "preocupado" por Cuba: "Se está intentando imponer la ley del más fuerte"
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Donald Trump tiene a La Habana entre ceja y ceja, lo que ha provocado que Cuba tenga que tirar de ingenio ante la falta de combustible. Ante la falta de energía. Ante los apagones que día sí y día también afectan a la isla por las restricciones del presidente de Estados Unidos.

José Manuel Albares ha reaccionado a las dificultades a la que tiene que hacer frente el pueblo cubano por el bloqueo de Trump, recordando que España ha enviado dos paquetes de ayuda humanitaria al país.

"Es otro escenario donde se está intentando imponer la ley del más fuerte", ha lamentado, indicando que "todo está conectado", desde Groenlandia hasta Ucrania, Irán o Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro que lo que el Gobierno español quiere es que Cuba "decida su destino libremente".

La situación humanitaria, ha recordado, es "terrible", señalando que en los paquetes de ayuda que España está enviando a dicho país, además de alimento y material sanitario, también se están centrando en enviar paneles solares y células fotovoltaicas para "paliar la crisis energética" que están sufriendo.

"Hemos votado en contra del embargo, queremos que el pueblo de Cuba pueda decidir su futuro en libertad", ha reiterado, señalando que lo que España quiere es que puedan disfrutar de "prosperidad y justicia social".

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