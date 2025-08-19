Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Albares acusa al PP de "no saber de lo que habla" en referencia a la política exterior y defiende que la voz de España "es fundamental"

Los detalles El ministro ha reaccionado a las críticas del PP en las que señalan que España "ha perdido peso en Europa", defendiendo que esto no es cierto y que la posición del país está siendo "definitiva".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reaccionado a las críticas del PP al Gobierno en las que aseguran que España "ha perdido peso" en Europa tras ver cómo el país no ha estado presente en las reuniones de líderes europeos con Donald Trump.

"El PP, cuando habla de política exterior, no sabe de lo que habla", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

De esta forma, ha restado importancia al hecho de que España no estuviese en dicha reunión, recordando que solo unos pocos líderes acudieron a ella. "No hay que darle mayor importancia", ha señalado, dejando claro que nuestro país está siendo "definitivo" en Ucrania y en el apoyo a Zelenski.

"España está involucrada desde el primer momento. Somos fundamentales para ese esfuerzo europeo", ha añadido.

Además, ha recordado que iniciamos el reconocimiento de Palestina. "La oleada de reconocimiento que se inició con España, está siendo seguida por muchos países europeos", ha destacado.

Por tanto, ha recalcado que la posición de España, junto con la del resto de socios, está siendo definitiva en las dos grandes crisis mundiales que están en estos momentos planteadas: Gaza y Ucrania.

"Muy lejos quedan esos tiempos en los que estaba el PP y España no tenía opinión ni estaba en ningún lado", ha asegurado, indicando que, tal vez, por este motivo ahora están "tan desubicados" y no son "capaces de entender" la importancia que tiene "la voz de España" en estos momentos.

