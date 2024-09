La escalada de violencia entre Hizbulá e Israel está obligando a muchos países a hacer un llamamiento a sus ciudadanos en Líbano que abandonen el país. Entre ellos, Estados Unidos, pero también España. Así lo ha confirmado este martes en Al Rojo Vivo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ahora mismo se encuentra en Nueva York debido a la celebración de la Asamblea General de la ONU. Allí, asegura, "Líbano centra todos los debates y conversaciones".

Una vez condenadas las acciones de ambos bandos y reivindicar el derecho de sus civiles a "vivir en paz", Albares ha anunciado que existe un plan por "si es necesario evacuar con rapidez a la colonia española en Líbano". No obstante, y con el objetivo de "no alarmar", el diplomático ha asegurado que este plan "en estos momentos no está activado", aunque insiste en que "está todo preparado y listo" para llevarlo a cabo, como se hizo en su día en "Ucrania, en Níger, en Sudán, en Gaza o en Israel".

Asimismo, Albares ha anunciado que su cartera ya ha "actualizado las recomendaciones de viaje a Líbano", donde se desaconseja "viajar bajo ninguna circunstancia a Líbano". "Quiero hacer un llamamiento a todos los españoles para que no viajen bajo ningún concepto" al país, ha sentenciado el ministro de Exteriores.

Respecto a "aquellos que están en estos momentos en Líbano" y "sobre todo si están en tránsito por turismo o por trabajo", Albares les han instado a "que abandonen el país con los vuelos y medios comerciales que todavía funcionan", puesto que "hay líneas aéreas que están empezando a suspender sus vuelos".

El diplomático, además, también ha querido mostrar el "cuidado especial" con las tropas españolas que se encuentran en el país con la misión de "defender la paz" -"la tarea más noble que se puede realizar"- y que llevan a cabo "bajo la bandera de las Naciones Unidas". Eso sí, el ministro ha adelantado que por el momento la ONU "no baraja" poner fin a esta misión.

Por otro lado, Albares ha anunciado que este jueves se reunirá con "el secretario general adjunto que está precisamente encargado de esa misión". Una entrevista a la que asegura acudirá "con un único punto" que no es otro más que "nuestras tropas en Líbano y esa misión", puesto que son los "casi 700 hombres y mujeres" la "gran prioridad" de Exteriores.