Alán Barroso, tajante contra los responsables de la gestión de incendios: "Las competencias están escritas en nuestra Constitución"

El politólogo Alán Barroso analiza, desde un punto de vista político, la situación tras los incendios que han asolado parte del país. En el vídeo, podemos conocer todos los detalles de su intervención.

Tras las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en ocasiones anteriores no había sido tan crítica con el papel de los presidentes autonómicos en la gestión de los grandes incendios forestales que han afectado principalmente a las provincias de Cáceres, Ourense, León y Zamora, pero que esta vez sí lo ha sido ("algunas CCAA no han asumido sus obligaciones", ha asegurado ante los medios), el politólogo Alán Barroso analiza la situación desde un punto de vista político.

"Me parece un farsa escuchar a determinadas personas decir, con serio semblante, que esto no se podía prevenir (los incendios) y que el Gobierno de España no les ha dado suficientes recursos... Cuando es literalmente lo de cada maldito año: sabemos los problemas que tenemos y las catástrofes que ya han ocurrido en nuestro país con este mismo asunto", asegura contundente.

Por lo que no puede ser, añade, es que "cuando pasan unos meses, hacemos tabula rasa y nos olvidemos de todo". De este modo, continúa Barroso, "durante los próximos meses se hablará de nuevas polémicas, el 95% estériles, y nos volveremos a olvidar para el agosto que viene decir que no sabíamos lo que podía ocurrir".

Por ello, el politólogo defiende que es necesario el "ruido político": "Hace falta el ruido y la confrontación, hace falta decirle a la cara a aquellos que no han trabajado lo que deberían, porque las competencias están escritas en nuestra Constitución, que no han hecho su trabajo".

El argumento que usa el politólogo es que aquello de primero apagar el fuego y después repartir responsabilidades no sirve, porque "se pueden hacer las cosas al mismo tiempo", insiste. "De hecho, las personas que se están jugando la vida apagando esos fuegos están pidiendo que esas responsabilidades se diriman al momento. No hay que aplazarlas, porque cuando comience el curso político, todo se habrá acabado", concluye Barroso. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.