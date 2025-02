Alán Barroso, de la sentencia "agridulce" de Rubiales: "Se ha demostrado que no puedes plantarle un beso a una persona que no lo quiere"

El politólogo Alán Barroso define la condena a Luis Rubiales por agresión sexual por el beso no consentido a Jenni Hermoso como "agridulce". La condena a Rubiales ha consistido en una multa de 10.800 euros y ha sido absuelto de todas las coacciones.

Por un lado, afirma el politólogo, la sentencia es "fantástica" porque "se ha demostrado que tú no puedes plantarle un beso en la cara a una persona que no lo quiere y mucho menos si hay una relación laboral y de poder, en la que esa persona depende de ti. Es algo que no se puede hacer y estoy convencido que en el día a día ocurre en muchas ocasiones y que no se denuncian porque, al final, es tu jefe, porque puede que te quedes sin trabajo y porque recibes presiones".

Y esta es, precisamente, la parte que el politólogo no entiende: la de las presiones y coacciones. Rubiales y personas del entorno de la RFEF han sido absueltos del delito de coacciones: "Me parecen bastante evidentes (las coacciones); porque una cosa no se puede desligar de la otra", señala Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.