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caso mascarillas

Alfonso Pérez Medina analiza las declaraciones de Ábalos y Koldo: "Tenían una estrategia absolutamente pactada"

En Al Rojo Vivo, Alfonso Pérez Medina apunta a la defensa de Koldo García como clave en el caso: "la hoja de ruta la marcó su abogada", en alusión también a la declaración de José Luis Ábalos.

Alfonso Pérez Medina analiza las declaraciones de Ábalos y Koldo: "Tenían una estrategia absolutamente pactada"

En Al Rojo Vivo, el periodista y jefe de tribunales de laSexta Alfonso Pérez Medina ha analizado las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García en el marco del caso de las mascarillas, apuntando a una estrategia coordinada entre ambos.

"Se vio claramente en la declaración de Koldo y ayer se confirmó en la de Ábalos: tenían una estrategia absolutamente pactada", ha afirmado.

Además, ha subrayado el papel de la defensa: "La estrategia estaba diseñada por la abogada de Koldo García". Según ha explicado, existía un reparto de funciones bien definido: "Ábalos asumió la decisión política de la compra de mascarillas, derivó la adjudicación a los técnicos, y Koldo se encargaba de lo que él llamaba 'asuntos mundanos': el piso de Jéssica, los enchufes de parejas o el chalé de la alcaldesa. Es decir, hubo un clarísimo reparto de papeles".

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