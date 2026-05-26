Alán Barroso, sobre la relación entre Gobierno y oposición: "Estamos en una especie de empate catastrófico"

El politólogo sostiene que el Ejecutivo está cada vez más condicionado por los sumarios judiciales y su debilidad parlamentaria, mientras la oposición sigue sin articular una alternativa viable de Gobierno.

Alán Barroso ha analizado en el programa Al Rojo Vivo la delicada situación política que atraviesa el Gobierno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y las revelaciones del sumario del caso Plus Ultra, asegurando que el Ejecutivo se encuentra cada vez más condicionado por el frente judicial y por su debilidad parlamentaria.

"El Gobierno lo tiene cada vez más complicado para gobernar porque está obligado a esquivar autos judiciales, sumarios y una situación parlamentaria muy frágil, sin una mayoría sólida", ha afirmado Barroso. A su juicio, la presión política y mediática derivada de las investigaciones judiciales está erosionando la capacidad del Ejecutivo para marcar la agenda y sostener la estabilidad de la legislatura.

Sin embargo, el politólogo considera que la oposición tampoco dispone de una alternativa viable para provocar un cambio de Gobierno: "La oposición no se atreve a plantear una alternativa real porque necesariamente tendría que pasar por acuerdos con el PNV y Junts, y eso implicaría intentar poner de acuerdo a Puigdemont con Vox. Ahí no hay absolutamente nada".

Por ello, Barroso cree que el escenario político español atraviesa una fase de bloqueo total en la que ninguno de los bloques tiene capacidad suficiente para imponerse al otro: "Estamos en una especie de empate catastrófico".

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