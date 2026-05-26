Valdivia: "Fuentes de la izquierda transformadora en el Gobierno aseguran que están haciendo el duelo por la figura de Zapatero"

El periodista sostiene que el PSOE vive días de "negación" y espera ante la declaración de Zapatero, mientras la izquierda transformadora aumenta la presión al Gobierno con exigencias de medidas anticorrupción.

Antonio Ruiz Valdivia, el periodista de 'Infolibre', ha explicado que, desde la imputación de Zapatero, el espacio de la izquierda transformadora dentro del Gobierno ha ido tomando cada vez más distancia del expresidente. "Ya están haciendo el duelo de lo que representa Zapatero", ha señalado, destacando además el peso político que ha tenido para el PSOE y para todo el bloque progresista, especialmente por su papel en la estabilidad del Gobierno de coalición y en la relación con Cataluña.

A esa reflexión se ha sumado Antonio García Ferreras, que ha reivindicado algunas de las políticas más emblemáticas del expresidente: "Tuvo el valor de sacar a las tropas de Irak, aprobar el matrimonio igualitario, impulsar la Ley de Igualdad o la regularización de inmigrantes".

Valdivia ha insistido en que la izquierda transformadora está endureciendo el tono hacia el PSOE porque "necesita hechos ante su electorado", y ha relacionado esa presión con las propuestas para reformar el estatuto de los expresidentes y reforzar las medidas anticorrupción.

Sobre la reacción interna en el PSOE, el analista ha señalado que dirigentes como Eneko Andueza reflejan "un sentimiento de contención y espera" dentro del partido. "Muchos socialistas están todavía en fase de negación y quieren escuchar primero qué dice Zapatero ante la Audiencia Nacional", ha concluido.

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