Alán Barroso, tras las palabras de Sánchez sobre los jueces: "Para desgastar no hace falta que un juez prevarique, basta con admitir a trámite recortes de prensa"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez señaló ante un grupo de periodistas tener la sensación de que los de Feijóo "juegan con las cartas marcadas gracias a la connivencia con los jueces", algo que después el PSOE ha respaldado. Lo que hizo -aseguran- fue "constatar una realidad".

Ante estas palabras, Alán Barroso, consultor político explica que efectivamente, el problema no está en el Poder Judicial, sino en algunos jueces: en la actitud de algunos jueces. "Cuando aparece José María Aznar diciendo 'quien pueda hacer qué haga' [asegurando además que Sánchez era un peligro para la democracia] no seamos ingenuos: evidentemente hay algunos jueces que sí hacen", afirma.

Ahora, bien, eso no significa que vayan a hacer una condena en falso, aclara el politólogo: "Afortunadamente, vivimos en un estado de Derecho y prevalece por fortuna, pero es que esto nunca ha sido un cuestión de condenar a alguien en falso, esto ha sido una cuestión de desgastar [de desgastar al Gobierno]. Y para desgastar no hace falta incumplir la ley o que un juez prevarique, basta con admitir a trámite cosas que otro jueces que hacen bien su trabajo no te admitirían de ninguna forma a trámite", añade Barroso.

Y pone el ejemplo de que si él mismo cogiera ahora varios recortes de prensa sobre las relaciones de la pareja de Ayuso con la empresa de Quiron y los lleva ante un juez, no se lo admitirían a trámite: "Me diría que necesito pruebas, indicios y algo más que estos titulares sin embargo, hay otros jueces que si te lo admiten a trámite. ¿Es ilegal? No. Pero evidentemente genera la posibilidad de muchos titulares, de muchas horas de tertulia y de que haya una oposición que esté hablando de esto todo el día", concluye Barroso. En el vídeo, al completo su intervención.