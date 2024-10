Isabel Díaz Ayuso sigue su cruzada contra el Gobierno y minimiza la investigación a su novio, Alberto González Amador. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que "todo el aparato de un Gobierno" está "contra un ciudadano particular", su pareja, y que en España se vive en un "estado policial".

"Iremos hablando uno a uno de cada uno de los motivos que han llevado a este ciudadano particular a tener que defenderse él solo ante el ataque desmedido por parte de un Gobierno que se organiza por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político, que eso es muy estalinista y no es propio de una democracia", ha criticado Ayuso.

El politólogo Alán Barroso señala en el vídeo principal de estas noticias que estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso se deben a que "está bastante nerviosa": "Como está tan nerviosa empieza a encender petardos y fuegos". Sin embargo, Barroso asegura que estas críticas al Gobierno no le sorprenden después de haber estado durante mucho tiempo afirmando que estábamos en una dictadura: "Si ya has dicho que vivimos en una dictadura y que las libertades se han acabado, hombre, que ahora me digas que vivimos en un estado policial... es un poco el cuento de 'Pedro y el lobo'".

"Si dice que esto es un estado policial, igual, a su parecer, hemos mejorado un poquito", señala el politólogo en referencia a cómo antes la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba que vivíamos en una dictadura de Pedro Sánchez.