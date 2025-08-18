Carmen Morodo confiesa que "no ve arreglo" al debate sobre migración: "No somos conscientes de la situación dantesca que viven en Canarias"

En Al Rojo Vivo, la periodista advierte que la inmigración debe abordarse como un asunto de Estado, con políticas estructurales y coordinadas. Además, critica que solo se observen declaraciones políticas, sin conocer la situación real ni las condiciones de los migrantes en Canarias.

En Al Rojo Vivo, la periodista Carmen Morodo ha advertido que la solución al problema migratorio "no pasa porque el PP copie a Vox" y que el debate no puede reducirse solo a esa cuestión. "Tenemos un problema de dimensiones mayores. Creo que la polarización nos está matando", ha señalado.

Morodo ha defendido que la inmigración debe abordarse como un asunto de Estado, con políticas de largo plazo, estructurales y coordinadas entre distintas administraciones."Sucede con los incendios y sucede con la inmigración: no son cuestiones coyunturales, sino estructurales", ha destacado.

La periodista ha denunciado además la falta de conciencia sobre la gravedad de la situación en Canarias: "No somos conscientes en la península de la situación dantesca en la que están ahora mismo los migrantes. Solo vemos el cruce de declaraciones, pero no la radiografía real de lo que ocurre allí ni en qué condiciones viven".

Por último, se ha mostrado pesimista respecto a una solución inmediata: "No le veo arreglo a esta situación. Estoy convencida de que veremos pasar unas elecciones generales antes de que se resuelva, y seguiremos teniendo el mismo problema que hoy vivimos en Canarias".