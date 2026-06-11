Alán Barroso: "Es evidente que ha habido una reacción furibunda por parte de una parte del sistema judicial de este país en contra de decisiones de este Gobierno"

A propósito del caso Leire, el politólogo Alán Barroso analiza las últimas informaciones sobre este caso así como la respuesta que están dando los socialistas ante estas apariciones.

Después de salir a la luz las reuniones que, según el sumario de la UCO, tuvo Leire Díez con la Fiscalía Generaly con la directora de la Guardía Civil, y después de que los afectados lo hayan reconocido, el politólogo Alán Barroso sostiene que realmente esto no son explicaciones: "Porque si después resulta que lo que estás explicando no es cierto, hay un problema complicadísimo. No hay explicaciones, hay que 'te han pillado' y no hay claramente una decisión comunicativa de cómo expresar esto".

Ahora bien, según el politólogo, sostiene que en estos esto hay dos planos. Por un lado, asegura Barroso que "es evidente y no debemos olvidarnos de esto que ha habido una reacción furibunda por parte de una parte bastante relevante dentro del sistema judicial de este país en contra de decisiones de este Gobierno, cuando ni siquiera se habían adoptado las decisiones".

Así recuerda Barroso, "togas manifestándose en contra de leyes que todavía no habían sido escritas o de las constantes intervenciones a medios de comunicación desde lo judicial e intentando que cosas que tenían mayoría en el Congreso para que no saliesen adelante. O también de asuntos tan absurdos como los que hemos visto hacer presuntamente al juez Peinado u otros tantos que se han comportado de esa manera". "Eso ha existido", afirma contundente.

Pero, por otro lado, según Barroso, "cuando al mismo tiempo se ha visto una respuesta que ha ido por los mismos cauces que en otras ocasiones se le ha criticado al PP, porque efectivamente las hizo, eso es un error tremendo y es lo que ahora no saben cómo estar gestionando".

Es cierto que estas reuniones tuvieron lugar, insiste Barroso, pero ¿se consiguió algo concreto? ¿Se consiguió acabar con alguna de las investigaciones? ¿Consiguieron remar hacia otro lado?", pregunta Barroso, señalando no obstante, que "aunque esto no haya ocurrido, sí que es cierto que simplemente intentarlo y que se demuestre que ha habido facilidades para reunirse con otras personas, eso ya es lo suficientemente grave". Es por ello que, "deberían poner inmediatamente un cortafuegos, porque si no mañana va a haber un no desmentido que te deje fatal", remata Barroso.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido