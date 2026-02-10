Alán Barroso critica el adelanto electoral de Azcón: "¿De verdad ha ganado el PP perdiendo votos y escaños y dependiendo aún más de Vox?"

El politólogo Alán Barroso analiza los resultados del PP y de Vox de las elecciones en Aragón. En el vídeo, todos los detalles.

Las elecciones en Aragón han dejado un claro ganador: Vox, que ha doblado sus escaños, de 7 a 14, y ahora pondrá al PP un precio mucho más alto para la gobernabilidad de Jorge Azcón que, aunque ha ganado las elecciones, ha perdido dos escaños.

"Me llama mucho la atención que Vox rompe los Gobiernos en los que está, se marcha y no tiene coste electoral", reflexiona el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. Es más, "no solo es que no le pase factura, sino que además tiene beneficio electoral", apunta por su parte el politólogo Alán Barroso.

Ahora bien, según Barroso no entiende ese orgullo del PP, en palabras de Miguel Tellado, en decir que han ganado las elecciones en Aragón: "Supongo que es algo que tienen que decirse a la interna. Pero ese orgullo con el que lo dicen se queda un poco truncado. Porque, ¿quién convocó elecciones? ¿Para qué se convocaron elecciones?".

"Ahora tampoco van a tener Presupuestos y le van a costar igual o más caro, en el caso de que quieran conseguirlos. Mucho más caro. Porque aquellos con los que podía pactar le van a pedir el doble porque tienen el doble de escaños", responde Barroso.

Y no es solamente una cuestión aragonesa, añade el politólogo, sino que ahora vienen las elecciones de Castilla y León y Andalucía... "¿De verdad han ganado las elecciones perdiendo votos y diputados y dependiendo todavía más de aquellos a los que, además de convertirse en su principal competidor electoral, les están robando constantemente votos? Habrán quedado en primera posición, pero Feijóo también quedó en primera posición en las elecciones de 2023 y no fue presidente. Igual, a veces, quedar en primera posición no lo es todo", reflexiona y concluye Barroso.

