Ainhoa Martínez responde a Ayuso recordando que ella también sufrió un aborto no querido y recuerda: "Hablamos de mujeres que quieren interrumpirlo"

La periodista de ABC ha respondido a Ayuso en Al Rojo Vivo, recordando que muchas mujeres, incluida ella, han sufrido abortos espontáneos, y ha aclarado que el debate actual trata de garantizar apoyo en la sanidad pública a quienes deciden interrumpir su embarazo.

Ainhoa Martínez, periodista de ABC, ha respondido en Al Rojo Vivo a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien rechazó las lecciones "de machito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordó que ella "ha sufrido la pérdida de dos bebés y sé lo que es el drama del aborto".

Respecto a esta afirmación, Martínez ha señalado que ella también, al igual que muchas otras mujeres, ha sufrido abortos espontáneos no deseados ni voluntarios. Sin embargo, ha subrayado que el debate actual trata de otra cuestión: "Hablamos de mujeres que voluntariamente quieren interrumpir su embarazo y que buscan en la sanidad pública —donde deberían encontrarlo— el apoyo necesario para poder hacerlo".

La periodista también ha subrayado la falacia que, a su juicio, sostiene parte del debate: "Se habla de listas negras y de señalamiento, pero esas listas no son públicas. Tienen un carácter meramente organizativo dentro de los hospitales y su finalidad es garantizar un servicio al que todas las mujeres tenemos derecho".