Ainhoa Martínez, sobre la propuesta del Gobierno de Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz como fiscal: "El nombre manda un mensaje"

La periodista de ABC, Ainhoa Martínez, analiza la propuesta del Gobierno de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la insólita condena, aún sin sentencia, del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y su posterior renuncia.

"El Gobierno ha pasado muy rápido de estar a la defensiva por la condena de García Ortiz o la ofensiva. Aquí el nombre es el mensaje: una mujer experta en la lucha contra violencia de género, hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres", apunta Martínez.

Teresa Peramato, el nombre propuesto por el Gobierno de España para sustituir a García Ortiz, es el de una fiscal feminista con una amplia trayectoria de lucha contra la violencia machista. Según el el Ejecutivo, además de tener "el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos", está considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en materia de violencia de género.

En el vídeo podemos ver también otras opiniones al respecto como la del politólogo Pablo Simón o la del sociólogo Rafa López.

