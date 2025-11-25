Pablo Simón analiza la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general en sustitución de García Ortiz: "Es un perfil muy deseable"

El politólogo Pablo Simón analiza en este vídeo el nombramiento, tras la condena, aún sin sentencia, y la posterior renuncia del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Tras la condena del Tribunal Supremo, aún sin sentencia, al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.

El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para nombrar a Peramato, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según ha podido confirmar laSexta, Félix Bolaños.

El politólogo Pablo Simón asegura que es "un perfil muy deseable": "Si tiene una acreditada trayectoria profesional y además tiene apoyos transversales, es justamente lo que hace falta ahora para intentar de reestablecer el prestigio y la credibilidad de esta institución", opina Simón.

En el vídeo podemos ver también otras valoraciones, como las de la periodista Ainhoa Martínez o el sociólogo Rafa López.

