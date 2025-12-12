Ainhoa Martínez, sobre la figura de Vicente Fernández: "Me llama la atención su voracidad por la corrupción"

Tras la detención de la "fontanera del PSOE" y del expresidente de la SEPI por contratos bajo sospecha, la periodista advierte de un desgaste creciente en el partido: "Hay una sensación de colapso; los frentes se multiplican y las tramas avanzan en paralelo".

Ainhoa Martínez ha analizado la detención de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, junto a la conocida "fontanera del PSOE", Leire Díez, por una presunta red de "contratos públicos bajo sospecha".

Para la periodista, lo que más le sorprende de Vicente Fernández es "la voracidad por la corrupción: apenas estuvo un año al frente de la SEPI".

Martínez también desmonta el intento de distanciamiento de María Jesús Montero, que ahora marca perfil propio respecto a quien fue su hombre de confianza. "Ella fue quien lo colocó ahí y esto la deja muy tocada. Montero va a ser candidata en Andalucía y arrastra además la gestión del caso Paco Salazar", recuerda.

La periodista describe además un escenario de desgaste profundo: "Hay una sensación de colapso: al Partido Socialista se le abren frentes continuamente. Resulta casi imposible seguir el ritmo porque las tramas se cruzan y avanzan en paralelo. Y da la impresión de que el Gobierno no está sabiendo responder, no ya asumiendo responsabilidades de gestión, sino siquiera ofreciendo una explicación informativa que resulte creíble".

