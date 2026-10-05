Ainhoa Martínez, tras el anuncio de Sánchez de elecciones generales: "Es una decisión política muy arriesgada para el Gobierno"

La periodista reacciona en directo al adelanto electoral que ha anunciado el presidente del Gobierno a primera hora de este lunes, 5 de octubre. Las elecciones generales se adelantan y se celebrarán finalmente el próximo 29 de noviembre.

Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre tras haber tumbado las derechas, Junts incluido, claro, los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados el pasado viernes 2 de octubre.

La periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez subraya que esta es "una decisión política muy arriesgada, porque con las encuestas en la mano el panorama político es disolver, convocar para acabar desalojado de la Moncloa".

Sin embargo, tal como informa la periodista, dentro del Gobierno "valoran que ahora es el mejor escenario, que tienen una oportunidad histórica para conseguir mantener un buen resultado" y que "la vivienda puede permitirles escapar del laberinto judicial que tienen por delante y también de la crisis de Ceuta".

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