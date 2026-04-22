Ainhoa Martínez analiza el pacto de Vox y PP: "Todo suena a arraigo, pero han preferido poner la prioridad nacional"

La periodista ha destacado que, si tienes que salir a explicar lo que has pactado, es que "algo has hecho mal". Sin embargo, ha indicado que no cree que el PP esté "incómodo" con el pacto al que ha llegado con Vox en Extremadura.

Ainhoa Martínez ha reaccionado al debate surgido tras el pacto que han alcanzado PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta. La periodista se ha centrado en la prioridad nacional que han anunciado.

"Todo suena a arraigo pero, por lo que sea, han preferido poner prioridad nacional", han indicado, tras ver cómo el PP ha decidido evitar decir prioridad nacional para hablar de "arraigo" después de la polémica generada.

La periodista ha señalado que, si tienen que salir a explicar lo que se ha pactado, es que "algo se ha hecho mal". De esta forma, ha indicado que en política existen dos razones cuando no quedan claros los términos de un acuerdo.

"O deliberadamente buscas esa ambigüedad, o lo has gestionado fatal", ha recalcado, añadiendo que si hay que salir a reinterpretar lo pactado, es que el relato "no es tuyo",

"En este caso, se ha impuesto el de Vox sobre el PP", ha explicado, dejando claro que esto no quiere decir que los 'populares' estén "incómodos" con esta situación. "Lo que se ha pactado tiene el visto bueno de la dirección", ha recordado, indicando que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha girado hacia postulados "más radicales", sobre todo, "en la lucha contra la inmigración".

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