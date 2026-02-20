Ferreras, a Aimar Bretos: "Queremos audiencia, pero sobre todo decencia y calidad, y el programa lo va a tener"

Aimar Bretos se incorpora a la cadena de Atresmedia y conversa con Antonio García Ferreras, que le da la bienvenida entre bromas. "¿Cómo afrontas este material televisivo?", le pregunta. "Me vas a tener que dar clases delante de la cámara", responde.

El periodista Antonio García Ferreras, uno de los rostros más reconocidos de laSexta, ha dado la bienvenida en Al Rojo Vivo al fichaje estrella de la cadena: Aimar Bretos, presentador de Hora 25.

Ferreras lo ha presentado con entusiasmo: "Nuevo fichaje. Calidad en la comunicación. Aimar Bretos, el hombre de Hora 25".

Durante la conversación, Bretos ha confesado sentirse "muy emocionado" y profundamente agradecido por "el calor" con el que está siendo recibido en la cadena.

En tono distendido, Ferreras le pidió que desvelara algunos detalles sobre su nuevo proyecto. La respuesta de Bretos arrancó una sonrisa en el plató: "¿Qué quieres que te cuente? A mí me ha dicho todo el mundo: cuéntaselo a quien quieras, menos a Ferreras".

Aun así, el comunicador ha adelantado algunas claves: "Te puedo contar que será en prime time. Va a ser el programa que a mí me gustaría ver y que creo que a ti también te va a gustar. Intuyo que te va a gustar".

Referente indiscutible en la radio, Bretos ha asegurado que su ambición es clara: "Quiero hacer un programa del que dentro de unos años miremos atrás y estemos muy orgullosos. Y que la audiencia lo recuerde como aquel buen programa que nos gustaba ver".

El periodista ha subrayado además que el espacio se construirá bajo "unos estándares periodísticos" que comparte con la cadena, con Newtral y con el propio Ferreras.

Para laSexta, el aterrizaje de Bretos supone algo más que un refuerzo en la parrilla. Ferreras lo ha dejado claro: "Los principios y las convicciones, aunque tengan un precio, son fundamentales, aunque nos ataquen de manera transversal. Queremos audiencia, pero por encima de todo, queremos decencia y calidad. Y el programa lo va a tener Bretos".

El presentador también quiso destacar la capacidad de Bretos en el ámbito radiofónico y le lanzó una última pregunta: "Tú manejas el material radiofónico de una manera espectacular. ¿Pero cómo afrontas este material televisivo? Aunque no es la primera vez…".

Entre risas, Bretos ha respondido con humildad: "Me vas a tener que dar clases de qué hacer delante de la cámara, porque tengo muchos tics de la radio y me los voy a tener que quitar. Un día quedamos y me dices: esto sí, esto no".

