Aimar Bretos cuenta detalles de su nuevo programa en laSexta: "Va a ser el programa que a mí me gustaría ver"

Los detalles Primeras palabras de Aimar Bretos tras conocerse su fichaje con laSexta y primeras interacciones con García Ferreras. Un ejemplo de la excelente química que hay entre ellos. "Quiero un programa del que dentro de unos años miremos atrás y estemos muy orgullosos", ha prometido Bretos.

Aimar Bretos ha llegado a laSexta con un nuevo programa en prime time, en colaboración con Newtral. En una conversación con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, Bretos expresó su emoción por el cariño recibido tras su fichaje. El periodista aseguró que su programa será uno que él mismo querría ver, con un enfoque único y personal. Ferreras destacó la sensibilidad especial de Bretos en el periodismo, mientras que Bretos reveló que Ana Pastor le propuso una idea que resonó con su estilo. Ambos coincidieron en la importancia de mantener principios y calidad, más allá de la audiencia.

La llegada de Aimar Bretos a laSexta ha revolucionado el panorama televisivo. Hoy, el prestigioso periodista y comunicador ha desvelado con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo detalles de su nuevo programa para el prime time de la mano de Newtral.

"Muy emocionado" por todo el cariño que está recibiendo, Aimar Bretos ha celebrado el "calor" que le está dando "todo el mundo" tras conocerse el fichaje. "Vamos a hacer un programón. Ayer cuando escuché a Resano (Helena) decir eso de 'Bienvenido Aimar', se me pusieron los pelos de punta", ha confesado sobre el anuncio en laSexta Noticias.

Un fichaje que llega poco después de que se desvelara también el nuevo proyecto que Marc Giró prepara en laSexta. "Estaba escuchando los Premios Iris el otro día y le escuchaba más decir 'vente a laSexta, vente a laSexta'. Y al final dije 'vale, voy a laSexta Marc. Si a mi Giró me dice 'vente a laSexta', yo lo dejo todo y aquí estoy", ha ironizado feliz Bretos.

Un punto en el que Ferreras le ha pedido que de detalles de lo que prepara. "¿Qué quieres que te cuente? A mí me ha dicho todo el mundo. Cuéntaselo a quien quieras, menos a Ferreras", ha provocado el experto comunicador al director de Al Rojo Vivo.

"Te puedo contar que va a ser en prime time. Que va a ser un programa, el programa que a mí me gustaría ver y que creo que a ti también te va a gustar. Yo intuyo que a ti te va a gustar", ha asegurado Bretos.

Un programa en el que el equipo de Newtral está trabajando ya y que va a ser muy especial. "Va a ser un programa muy Aimar Bretos, con esa sensibilidad tan especial que tienes a la hora de hacer periodismo en prime time", le ha respondido Ferreras.

Un guante que Bretos ha recogido con gusto. "¿Sabes lo que me dijo a mí Ana Pastor? Me dijo: 'tengo una idea que es muy Aimar'. Y yo dije 'a ver, a ver que va a ser esto es muy Aimar'. Y quedamos y me contó la idea y dije' pues igual sí que es muy Aimar'".

Así, el periodista, referente en las ondas, ha asegurado a Ferreras que él sólo (y no es sencillo) quiere hacer "un programa del que dentro de unos años miremos atrás y estemos muy orgullosos". "Y que la audiencia lo recuerde también como aquel programa bueno que se hizo, que nos gustaba ver, qué es lo que vamos a hacer con unos estándares periodísticos que comparto con la cadena, con Newtral y contigo también", ha añadido el comunicador.

Y eso es un gran punto de partida. Porque para laSexta, "los principios y las convicciones, aunque tengan un precio, son fundamentales, aunque nos ataquen de manera transversal", ha asegurado García Ferreras. "Queremos audiencia, pero por encima de todo, queremos decencia y calidad. Y el programa lo va a tener Bretos", ha sentenciado Ferreras.

