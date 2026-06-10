Aimar Bretos adelanta detalles sobre su entrevista con Juan Echanove: "Es muy sexy escuchar a una persona hablando de tender puentes"

Aimar Bretos ha adelantado en Al Rojo Vivo la entrevista de 'La Noche de Aimar' con Juan Echanove, donde el actor reflexiona sobre la democracia y defiende tender puentes entre las dos Españas frente a la polarización política.

En Al Rojo Vivo, Aimar Bretos ha adelantado los contenidos de este miércoles en 'La Noche de Aimar', con el actor Juan Echanove como invitado. Sobre la entrevista, ha señalado que es "muy política" y ha destacado el grado de compromiso del intérprete: "De toda la temporada, creo que es una de las personas que más se ha mojado, que más claramente ha hablado de cómo ve la situación, del país y de si siguen existiendo las dos Españas a día de hoy. Él tiene muy clara su ideología, pero eso no significa que piense que los errores están siempre en el otro lado".

En el avance emitido en Al Rojo Vivo se pueden escuchar algunas de las palabras de Echanove, en las que reflexiona sobre su postura ante la polarización: "Toda mi vida, todo mi trabajo, toda mi potencia vital la voy a dirigir a establecer puentes entre las dos Españas. Yo no voy a tirar puentes nunca. Y, por supuesto, hay cosas que son intolerables en uno y en otro lado; lo intolerable siempre es intolerable, pero hay que aprender a convivir los unos con los otros".

Tras el adelanto, Bretos ha reaccionado en directo: "Es que ahora mismo es tan sexy escuchar a una persona hablando de tender puentes, de que a lo que se va a dedicar es a eso y no a lo contrario. Es brutal".

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