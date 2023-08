La sindicalista Afra Blanco critica al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo por no haber mantenido una hoja de ruta firme y planteada de antemano sobre los pactos autonómicos "y en el caso de que no lo tenga, me parece una absoluta inoperancia", asegura en la tertulia política de Al Rojo Vivo.

Igualmente, la sindicalista ha reiterado que, en este sentido, Feijóo "sigue con ese modelo de estructura opresora", argumentando que precisamente a María Guardiola fue a la única que se le obligó a entrar y a pactar con Vox. Curiosamente -añade- "es mujer, y eso no es un tema baladí". Ya que -asegura- "no ha pasado con las autonomías que han pactado con Vox".

"Me extraña mucho que el líder de un partido no tenga formada de antemano una hoja de ruta sobre los pactos antes de las elecciones autonómicas", insiste Blanco.