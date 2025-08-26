Afra Blanco recuerda las palabras de Feijóo cuando era presidente de la Xunta: "En 2017 dijo que despedir a 476 brigadistas no afectaba a la lucha contra el fuego"

La sindicalista reacciona a las palabras de José Ramón Sánchez Feijóo, jefe de Emergencias de Ourense: "Miente. Claro que se podía haber minimizado el impacto. Solo hacía falta escuchar a los profesionales".

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha reaccionado con contundencia a las declaraciones de José Ramón Sánchez Feijóo, jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense, quien había asegurado que en los últimos incendios "se hizo todo lo que se podía hacer".

Blanco ha negado rotundamente esa afirmación: "El señor José Ramón Sánchez Feijóo miente. No es verdad que se hiciera todo lo posible. Ha obviado un hecho clave: todas las organizaciones sindicales, todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras profesionales venían advirtiendo de carencias estructurales. Carencias que hoy se reflejan en la oferta de 327 plazas para reforzar el dispositivo".

La sindicalista ha remarcado que las deficiencias en la política de prevención y extinción de incendios vienen de lejos. Para ilustrarlo, citó unas palabras de Alberto Núñez Feijóo en 2017, cuando presidía la Xunta de Galicia y hoy líder del Partido Popular: "Despedir a 476 brigadistas no afecta a la lucha contra el fuego", dijo entonces Feijóo para justificar aquellos recortes.

Con este marco en mente, Blanco ha concluido su respuesta subrayando la responsabilidad política del actual jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense: "Por lo tanto, está mintiendo. Claro que se podría haber minimizado el impacto, claro que las competencias son suyas. Solo hacía falta escuchar a los profesionales".