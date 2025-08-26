José Ramón Sánchez Feijóo (Diputación Ourense) admite que hubo "medios" tras reclamar la Xunta más efectivos

Inés García entrevista en directo para Al Rojo Vivo a José Ramón Sánchez Feijóo, jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense, abordando fundamentalmente el tema de los efectivos para combatir los incendios que han asolado esta provincia gallega: ¿Hubo o no, realmente?

¿Tenían suficientes medios para combatir los incendios que se han producido en diferentes zonas de Ourense? "En una gran emergencia, todos los medios se quedan prácticamente en mínimos porque la gran emergencia te supera, a veces la emergencia supera todas las previsiones posibles", responde en directo, para Al Rojo Vivo, José Ramón Sánchez Feijóo, jefe de Emergencias de la Diputación de Ourense.

Y así, confiesa, fue este caso: "La emergencia fue tan tremenda y dispersa que hubo que ir aportando medios... Pero creo que la respuesta fue coordinada desde el Cecopi, y efectiva, porque no tenemos que lamentar víctimas, que era la máxima prioridad de este operativo".

Sin embargo, y tal como le pregunta Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo, "¿por qué entonces en una entrevista que realizó al 'Faro de Vigo', publicada el pasado 22 de agosto, dijo que tenían suficientes efectivos y que incluso disponían de una lista de espera?". Sus palabras exactas fueron las siguientes:

"Tenemos lista de espera para intervenir. El tema es que no se puede meter a todos los medios porque si no es muy difícil ordenarlo. Está todo bien cubierto, los que se fueron a su casa lo hicieron porque tenían que hacerlo o quisieron, no echaron a nadie". Unas palabras que tal como le ha recordado García, no casa con la reclamación de efectivos que se ha hecho durante todos estos días por parte de la Xunta de Galicia.

Sánchez Feijóo cuestiona que se hubiesen interpretado así sus palabras en este medio gallego y matiza: "Evidentemente, sí tenemos efectivos en un primer momento. Luego se van incorporando", asegura, recordando que es el responsable del consorcio de bomberos de Ourense. Y añade: "En un primer momento, ante tal magnitud, los efectivos se quedan escasos, pero enseguida se fueron incorporando efectivos de otras provincias", como Cádiz o Málaga, entre otras. "Había esos medios y estaban canalizados a través del 112 y gestionados por el Cecopi y todos sus miembros", añade.

Reitera y continúa explicando el responsable de Emergencias que cuando van servicios de otros lugares, ese lugar se queda sin efectivos, y además, vienen por días, por lo que hay que "hacer la previsión de esos servicios en función de las necesidades".

"Claro que si estuviesen aquí, en la fase más gorda de la emergencia", añade Sánchez Feijóo, "serían bienvenidos, pero hay que coordinarlos para que esos efectivos no tengan mermas en sus facultades (...) Hay muchas cosas que gestionar cuando viene un efectivo de fuera. No han faltado medios ni... ¿Serían convenientes más? Sí, pero tenemos los que tenemos y los aprovechamos desde el Cecopi para atender todas las emergencias posibles en ese momento". En el vídeo podemos ver con detalle y al completo esta entrevista.