Afra Blanco reacciona a las anotaciones del PP en el plan de incendios: "Esto es una vergüenza, se están choteando de la gente que lo ha perdido todo"

En Al Rojo Vivo, la analista ha reaccionado a los "programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas" que propone el PP: "Es una verguenza".

Este lunes, el PP ha presentado un paquete de 50 medidas contra los incendios. Entre ellas, Alberto Núñez Feijóo propuso la creación de un "registro nacional de pirómanos condenados". Sin embargo, lo que ha pasado inadvertido hasta ahora es que en ese mismo documento —enviado tal cual a los periodistas— se colaron varias anotaciones internas del partido.

La más llamativa aparece en el punto 18, donde se proponen "programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas". Junto al texto, entre paréntesis, figura la siguiente acotación: "ya se hacen, hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos".

La reacción no se hizo esperar. La sindicalista Afra Blanco ha mostrado su indignación en Al Rojo Vivo: "Esto es una vergüenza. Se están choteando de la gente que lo ha perdido todo, de quienes ven arder sus casas, sus actividades económicas, sus empresas. ¿Esto es una broma?".

Blanco ha subrayado que el documento revela la estrategia política que, según ella, domina el debate desde que comenzaron los incendios: "En esto estamos: en ‘dar la idea’. Dar la idea de que no es mi competencia, dar la idea de que los otros son unos incompetentes, dar la idea de que yo no tengo la responsabilidad. Esta vez, en nuestra propia cara, lo han dejado escrito en sus propuestas".