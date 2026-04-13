Afra Blanco reacciona a los comentarios de Abascal tras la derrota de Orbán: "Es normal que se lamente porque cae su régimen financiador"

La sindicalista Afra Blanco reacciona a las palabras del líder de Vox, quien ha lamentado en su cuenta oficial de X la derrota de Orbán en Hungría. En el vídeo, todos los detalles.

El conservador Péter Magyar arrasa a Orbán en Hungría: obtiene la supermayoría duplicando en votos al ultraderechista Viktor Orbán. En España, esta victoria ha puesto de acuerdo a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que han celebrado la victoria del líder opositor. Solo un partido en España no ha celebrado esta victoria o, mejor dicho, esta derrota del ultraderecista: Vox.

Así lo ha expresado Santiago Abascal en su cuenta de X: "Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orbán la pone en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa". Y añade: "Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones".

La sindicalista Afra Blanco reacciona contundente a estas palabras: "Normal que Abascal se lamente porque cae su régimen financiador. ¿De dónde va a sacar el dinero ahora? Va a tener que jugar en las mismas reglas de juego que el resto de partidos".

Ahora bien, "una cosa está clara: que Hungría o es de derechas o es de extrema derecha o de derecha extrema", subraya Blanco, pero "hoy Hungría ya no es de Orbán y esto es una cuestión a celebrar y al no ser de Orbán, tampoco es de Abascal y su régimen financiador", concluye.

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