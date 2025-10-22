Afra Blanco denuncia la reacción de Moreno con los cribados: "Dice que la sanidad va de maravilla, pero secuestra pruebas que salvan vidas"

La sindicalista asegura que la base del problema en la sanidad andaluza es que el presidente andaluz no se toma en serio esta crisis: "Anunció la contratación de 4.000 profesionales sanitarios que siguen sin estar contratados".

La crisis de los cribados es, sin lugar a dudas, la mayor que ha tenido que afrontar Juanma Moreno en sus casi siete años como presidente de la Junta de Andalucía. Tras la dimisión del jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, AMAMA, ha denunciado el borrado de historiales médicos de mujeres afectadas por esos retrasos.

Pese a que desde el Partido Popular defienden que se trata de una crisis sanitaria, para Afra Blanco se trata claramente de "una crisis política" de la que Moreno es el principal responsable.

"Juanma Moreno dice que la sanidad va de maravilla, pero la información no le llegaba", denuncia la sindicalista, que cree que el presidente andaluz no se toma en serio la cuestión del cáncer de mama. "Anunció la contratación de 4.000 profesionales sanitarios que siguen sin estar contratados", añade.

El presidente andaluz ha achacado a los protocolos establecidos durante los gobiernos del PSOE de la falta de eficacia. Una excusa que no le sirve a Blanco: "Los protocolos se revisan y se actualizan en función de los fondos disponibles".

"Aunque diga que la sanidad va de maravilla, Juanma Moreno no ha hecho su trabajo y secuestra pruebas que salvan vidas", sostiene Afra Blanco en Al Rojo Vivo para concluir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.