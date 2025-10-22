Emilio Delgado, sobre la crisis de la vivienda: "Si Isabel Rodríguez no asume esto, toma nota y actúa, tendrá muy difícil seguir en el Gobierno"

El coportavoz de Más Madrid explica en Al Rojo Vivo que "este Gobierno está teniendo éxitos espectaculares en materia de derechos y economía, pero no está llegando a las casas por la situación de la vivienda".

Isabel Rodríguez está en el centro de todas las críticas por el anuncio publicado esta semana por el Ministerio de Vivienda que mostraba a un grupo de personas mayores compartiendo piso ante la imposibilidad de adquirir un inmueble propio. Esto ha generado enormes críticas, tanto en la oposición como en el propio Gobierno, con algunos miembros de Sumar pidiendo la dimisión de Isabel Rodríguez.

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, cree que, al margen del anuncio, el problema habitacional está afectando al Ejecutivo en todos los ámbitos. "Este Gobierno está teniendo éxitos espectaculares en materia de derechos y economía, pero no está llegando a las casas por la situación de la vivienda", afirma.

Por ello, sostiene en Al Rojo Vivo que Isabel Rodríguez no debería seguir al frente del Ministerio de Vivienda si no toma medidas efectivas: "Si la ministra no asume esto, toma nota y actúa, tendrá muy difícil justificar su continuidad en el Gobierno".

No obstante, recalca que esta situación no solo es responsabilidad del Gobierno central: "Me parece infame que se cargue sobre la ministra toda la responsabilidad de la vivienda cuando el grueso de las competencias están en las comunidades autónomas". "Los presidentes de las comunidades del Partido Popular tienen infinitamente más responsabilidad", concluye Emilio Delgado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.