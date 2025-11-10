Ahora

en al rojo vivo

Afra Blanco, sobre la DANA: "Vox también fue responsable de la negligencia. ¿O ya olvidamos a la Unidad de Emergencias Valenciana?"

La sindicalista critica el pacto entre PP y Vox tras la dimisión de Mazón y denuncia que "se están jugando pactos desde Madrid, ignorando la voz de las víctimas". Reclama elecciones como "única salida democrática".

Afra Blanco, sobre la DANA: "Vox también fue responsable de la negligencia. ¿O ya olvidamos a la Unidad de Emergencias Valenciana?"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha analizado las negociaciones entre Vox y el PP tras la dimisión de Carlos Mazón. Con el líder popular fuera de la presidencia de la Generalitat, derecha y ultraderecha buscan un sustituto, mientras Vox marca el ritmo y deja claro que no teme unas elecciones.

"No me digas quién, dime el qué y con quién está negociando el PP", ha lanzado Blanco. "¿El qué? Negacionismo y más recortes. ¿Y con quién? Con los que también fueron responsables de la negligencia. ¿O ya olvidamos la Unidad Militar de Emergencias Valenciana y quién la eliminó?", ha denunciado.

Blanco ha reprochado además que los acuerdos se estén fraguando a espaldas de los ciudadanos: "Hoy se están jugando pactos y asientos desde Madrid, ignorando completamente la voz de las víctimas y de quienes más están sufriendo", ha subrayado.

Para la sindicalista, la salida es clara: "Volver a las urnas. No hay otra que la democracia, y abandonar de una vez cualquier cálculo o maniobra política con la que el PP intente resistir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Exclusiva laSexta: Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
  2. Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia
  3. Libertad provisional para Sarkozy tras 20 días en prisión
  4. El Vaticano abre una investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia cuando era cura en Madrid
  5. El Gobierno confina las aves de corral en zonas de especial riesgo para no propagar la gripe aviar
  6. Cayetano Rivera estrella su furgoneta contra una palmera y da positivo en alcohol