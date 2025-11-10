Afra Blanco, sobre la DANA: "Vox también fue responsable de la negligencia. ¿O ya olvidamos a la Unidad de Emergencias Valenciana?"

La sindicalista critica el pacto entre PP y Vox tras la dimisión de Mazón y denuncia que "se están jugando pactos desde Madrid, ignorando la voz de las víctimas". Reclama elecciones como "única salida democrática".

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha analizado las negociaciones entre Vox y el PP tras la dimisión de Carlos Mazón. Con el líder popular fuera de la presidencia de la Generalitat, derecha y ultraderecha buscan un sustituto, mientras Vox marca el ritmo y deja claro que no teme unas elecciones.

"No me digas quién, dime el qué y con quién está negociando el PP", ha lanzado Blanco. "¿El qué? Negacionismo y más recortes. ¿Y con quién? Con los que también fueron responsables de la negligencia. ¿O ya olvidamos la Unidad Militar de Emergencias Valenciana y quién la eliminó?", ha denunciado.

Blanco ha reprochado además que los acuerdos se estén fraguando a espaldas de los ciudadanos: "Hoy se están jugando pactos y asientos desde Madrid, ignorando completamente la voz de las víctimas y de quienes más están sufriendo", ha subrayado.

Para la sindicalista, la salida es clara: "Volver a las urnas. No hay otra que la democracia, y abandonar de una vez cualquier cálculo o maniobra política con la que el PP intente resistir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.