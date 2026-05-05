Lluís Orriols analiza el CIS andaluz: "Moreno sigue fuerte, pero el PP empieza a desgastarse por su propia transversalidad"

El politólogo advierte de un desgaste gradual en Juanma Moreno. Aunque sigue siendo uno de los líderes mejor valorados, según los sondeos, alerta de la erosión de la transversalidad que impulsó su victoria en 2022 y del posible efecto movilizador de la izquierda.

A apenas semana y media de las elecciones andaluzas, la última encuesta del CIS andaluz deja un escenario tan abierto como cargado de simbolismo político: Juanma Moreno sigue liderando con claridad, pero todavía no tiene asegurada al cien por cien la mayoría absoluta. Quien sí parece tener algo prácticamente cerrado, según este sondeo, es el desplome del PSOE en Andalucía.

La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños y el Partido Popular se movería entre los 53 y los 56 diputados, es decir, a las puertas de revalidar —o no— una victoria histórica dependiendo de uno o dos escaños. El PSOE, por su parte, caería por debajo de los 30 representantes actuales y se quedaría entre 25 y 27, firmando uno de sus peores resultados en la comunidad.

Vox sería otra de las formaciones al alza, con una horquilla de entre 16 y 19 diputados, mejorando con claridad sus registros actuales. En cuarta posición aparecería Por Andalucía, con entre cuatro y siete escaños. Y atención a otro posible movimiento: Adelante Andalucía, que hoy cuenta con dos diputados, podría protagonizar el sorpasso dentro del espacio de la izquierda alternativa y alcanzar hasta cinco escaños.

Para el politólogo Lluís Orriols, la clave de estas elecciones está precisamente en ese margen mínimo: "Lo que está en juego aquí, y por eso está todo tan ajustado, es que la variación de uno o dos escaños puede cambiar completamente el titular del día siguiente. Lo que realmente se decide en estas elecciones es si Juanma Moreno logra o no la mayoría absoluta".

Orriols subraya que el presidente andaluz sigue siendo, según los sondeos, uno de los líderes mejor valorados del panorama político español, con notas cercanas al 8,5 sobre 10 e incluso una valoración notable entre votantes de Vox. Sin embargo, advierte de un desgaste progresivo en uno de los activos que hicieron posible su amplia victoria en 2022: su transversalidad.

"Juanma Moreno sigue muy fuerte entre sus votantes, pero empieza a perder crédito entre el electorado de centro y, especialmente, entre el de centroizquierda. La valoración de su gestión entre votantes de izquierda ha caído nueve puntos respecto a 2022", resalta.

A ese desgaste se suma un factor que puede alterar el equilibrio electoral: la movilización de la izquierda: "El interés por la campaña entre votantes de izquierda ha aumentado veinte puntos respecto a 2022. Es muchísimo. Se ha pasado de la apatía a una movilización real, y eso puede reducir el voto dual: esos votantes socialistas que en autonómicas optaban por Juanma Moreno por su tono moderado o su imagen de gestor".

Según los microdatos manejados por Orriols, entre 140.000 y 160.000 votantes del PSOE podrían estar reconsiderando ese apoyo transversal, un volumen que podría equivaler a hasta cinco escaños.

Y en ese contexto, hay un asunto que emerge como posible punto de inflexión de la campaña: la sanidad. "La preocupación por la sanidad se ha multiplicado por cuatro respecto a hace cuatro años. Y la sanidad conecta con dos dimensiones que favorecen a la izquierda: las políticas sociales, sí, pero también la gestión. Y precisamente la gestión era uno de los grandes activos de Juanma Moreno. Ahí es donde puede sufrir más desgaste", explica.

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